Звезда фильма «Любовь и голуби» Михайлов о свадьбе 22-летней дочки: «Они пять лет вместе»

Звезда фильма «Любовь и голуби» Александр Михайлов рассказал о свадьбе 22-летней дочки Мирославы. Ее женихом стал однокурсник Анатолий Черников. Они вместе учились на актерском факультете ВГИКА.

Александр Михайлов не стал скрывать, что одобрил выбор дочери. Несмотря на юный возраст, актер не стал препятствовать ее серьезным отношениям, согласившись выдать Мирославу замуж. Тем более, что семья была хорошо знакома с будущим зятем. Юноша был частым гостем в их доме. С Мирославой он встречался пять лет.

«Я вижу, что он хороший парень. Они пять лет вместе, вместе закончили институт, получили диплом с отличием. Я говорил ей: «Ты делай так, как ты считаешь нужным», - рассказал Александр Яковлевич в беседе с Борисом Корчевниковым в рамках программы „Судьба человека“ на телеканале „Россия 1“.

Торжество состоялось 22 августа. Михайлов погулял на свадьбе дочери вместе с супругой Оксаной Васильевой. Для торжества Мирослава выбрала скромное платье невесты: белоснежное, но без излишеств и фаты.

Кстати, Александр Михайлов всегда считался строгим отцом. Его младшая дочка прилежно училась, чтобы доказать, она поступила во ВГИК, благодаря таланту и трудолюбию, в не по протекции именитого отца.