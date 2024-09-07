Диана Анкудинова рассказала, как биологическая мать пыталась ее утопить: «Спасли соседи»

Диана Анкудинова прославилась, когда в 15 лет попала на телевидение. Игорь Крутой сразу разглядел в ней талант. Теперь она известная исполнительница. Артистка дружит с Димой Биланом и другими селебрити.

Однако у нее было сложное детство. Она рассказала об этом в шоу «Секрет на миллион». В беседе с Лерой Кудрявцевой певица призналась, что ее мама была алкоголичкой и подвергала ее домашнему насилию. Будущая звезда до сих пор боится воду, так как биологическая мама даже пыталась ее утопить. Она уверена, что просто не была нужна своей родительнице, которая несколько раз беременела.

«С возрастом мой внутренний ребенок все больше дает о себе знать. Помню самые тяжелые моменты, которые были за эти три года, и которые лучше бы никому не переживать. Пьянство (матери), жестокое насилие в мою сторону, избиение головой о стену, оставление зимой на остановке, голод. Ее собутыльники, которые лежали на мне. Мои ноги были атрофированы на тот момент. Было очень больно, — поделилась Диана в шоу.

По словам артистки, видеть свою родную маму она не хочет. Более того, ей известно, что женщина продолжает вести разгульный образ жизни. Диана Анкудинова отметила, что если бы не помощь посторонних людей, то она не смогла бы стать известной.

«Спасли соседи, которые не выдержали и обратили на это внимание органов опеки. В детском доме я не могла есть обычную еду, потому что привыкла к селедке. Дома меня кормили тем, чем закусывали», — отметила Диана Анкудинова ..

По словам знаменитости, у нее появились приемные родители, которые взяли над ней опеку. А когда она попала в «Ты супер!» в 2018 году, то родная мать дала о себе знать. Тогда женщина стала угрожать, что приедет и навредит новым родителям Дианы. Певица об этом рассказала организаторам проекта, поэтому к ним приставили охрану.