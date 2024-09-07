Иллюзионист Кулаков заявил, что Долину могли загипнотизировать мошенники
Лариса Долина. Фото: Global Look Press
Иллюзионист отметил, что мошенники ищут слабые места у своей жертвы и потом по ним бьют. Лариса Долина могла подвергнуться медицинскому гипнозу.
Лариса Долина недавно оказалась в сложной ситуации. Она продала свою квартиру в Москве, так как ее вынудили мошенники. Больше 200 миллионов рублей Лариса Долина отдала злоумышленникам, которые общались с ней несколько месяцев. Она думала, что держит связь с представителями спецслужб и спасает свои финансы. Теперь звезда судится с Полиной Лурье, которая стала покупательницей ее квартиры, а также обратилась в полицию, чтобы вернуть свои деньги.
Даже своей дочке Лариса Долина не рассказывала о том, что происходило. Она была втянута в продуманную аферу.
Иллюзионист Серж Кулаков рассказал, что есть два типа гипноза, и Лариса Долина могла быть подвергнута одному из них.
«Я склонен верить, что аферисты просто мастерски владеют механизмами внушения, которые в том числе используются и в терапевтическом гипнозе. Они умеют управлять вниманием собеседника, также применяют трюки «двойного восприятия»: у жертвы сужается внимание до туннельного, когда человек полностью сфокусирован на разговоре и не может воспользоваться критическим мышлением.
Мошенники еще используют такой метод: могут угрожать, запугивать, торопить, чтобы человек растерялся и принял неверное решение. И кстати, неверно полагать, что жертвой подобного гипноза может стать только доверчивый человек: если за вас взялся умелый и опытный манипулятор, то он будет прощупывать конкретно ваши болевые точки и бить туда», — пояснил Серж Кулаков, пишет «МК».
Он также отметил, что следует в такие моменты больше задавать вопросов, а также спрашивать советов у родных. Если есть сомнения, то иллюзионист предложил сразу бросить трубку.