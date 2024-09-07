Иллюзионист Кулаков заявил, что Долину могли загипнотизировать мошенники

Лариса Долина недавно оказалась в сложной ситуации. Она продала свою квартиру в Москве, так как ее вынудили мошенники . Больше 200 миллионов рублей Лариса Долина отдала злоумышленникам, которые общались с ней несколько месяцев. Она думала, что держит связь с представителями спецслужб и спасает свои финансы. Теперь звезда судится с Полиной Лурье, которая стала покупательницей ее квартиры, а также обратилась в полицию, чтобы вернуть свои деньги.

Даже своей дочке Лариса Долина не рассказывала о том, что происходило. Она была втянута в продуманную аферу.

Иллюзионист Серж Кулаков рассказал, что есть два типа гипноза, и Лариса Долина могла быть подвергнута одному из них.

«Я склонен верить, что аферисты просто мастерски владеют механизмами внушения, которые в том числе используются и в терапевтическом гипнозе. Они умеют управлять вниманием собеседника, также применяют трюки «двойного восприятия»: у жертвы сужается внимание до туннельного, когда человек полностью сфокусирован на разговоре и не может воспользоваться критическим мышлением. Мошенники еще используют такой метод: могут угрожать, запугивать, торопить, чтобы человек растерялся и принял неверное решение. И кстати, неверно полагать, что жертвой подобного гипноза может стать только доверчивый человек: если за вас взялся умелый и опытный манипулятор, то он будет прощупывать конкретно ваши болевые точки и бить туда», — пояснил Серж Кулаков, пишет « МК ».

Он также отметил, что следует в такие моменты больше задавать вопросов, а также спрашивать советов у родных. Если есть сомнения, то иллюзионист предложил сразу бросить трубку.