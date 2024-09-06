Помощник Миронова Андрианов — о его операции на позвоночнике: «Не прерывает свою работу»

В первый день сентября на информационных лентах появились пугающие публикации о состоянии здоровья известного актера, художественного руководителя Театра Наций Евгения Миронова .

Сообщалось, что Евгений Миронов перенес довольно сложную операцию на позвоночнике и теперь ему предстоит реабилитация.

Помощник Евгения Миронова , пресс-секретарь Театра Наций Максим Андрианов, комментируя эти новости, четко дал понять, что информация о вмешательстве несколько преувеличена.

Операция действительно была, но еще летом. Она никак не отразилась на работе Евгения Миронова в театре.

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Максим Андрианов уточнил, что никто даже и не заметил, что была операция. поскольку Евгений Миронов не отменял никаких своих поездок и встреч.

«Он постоянно ездит по фестивалям. Не прерывает свою работу», — поделился Максим Андрианов.

По материалам News.ru