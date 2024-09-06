Помощник Миронова Андрианов — о его операции на позвоночнике: «Не прерывает свою работу»

В первый день сентября на информационных лентах появились пугающие публикации о состоянии здоровья известного актера, художественного руководителя Театра Наций
Сообщалось, что
Помощник
Операция действительно была, но еще летом. Она никак не отразилась на работе
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Максим Андрианов уточнил, что никто даже и не заметил, что была операция. поскольку
«Он постоянно ездит по фестивалям. Не прерывает свою работу», — поделился Максим Андрианов.
По материалам News.ru
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