Пока Капаклы нянчит дочку от Мусульбес: Африкантова устроила фотосессию на речке — Русалочка

Экс-участница «Дома-2» Марина Африкантова обожает демонстрировать всем, как она хороша.
Бывшая участница «Дома-2» Марина Африкантова в середине октября отметит свой 37-й день рождения. Несмотря на то, что Марине Африкантовой уже под сорок, она обожает принимать участия в фотосессиях, которые больше подходят юным девушкам.
Подписчики сделали комплименты Марине Африкантовой, но при этом не смогли удержаться от шпилек в ее адрес. Мол, Марина Африкантова ходит на фотосессии, потому что ей попросту нечем заняться.
Тогда как ее бывший муж Роман Капаклы и его нынешняя жена Татьяна Мусульбес заняты очень важной миссией. У пары 9 августа родилась дочка, и сейчас молодые родители наслаждаются общением с малышкой. Роман Капаклы оказался заботливым и трепетным отцом. Он сам кормит дочь из бутылочки, меняет ей подгузники и укладывает спать.