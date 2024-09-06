Пока Капаклы нянчит дочку от Мусульбес: Африкантова устроила фотосессию на речке — Русалочка

Бывшая участница «Дома-2» Марина Африкантова в середине октября отметит свой 37-й день рождения. Несмотря на то, что Марине Африкантовой уже под сорок, она обожает принимать участия в фотосессиях, которые больше подходят юным девушкам.

На этот раз Марина Африкантова покрасовалась на лодке, став участницей фотосета на воде. Марина Африкантова позировала в красивом белье и широкополой соломенной шляпе.

«Русалочка. Какая эстетика», — подписала кадры Марина Африкантова в своем телеграм-канале.