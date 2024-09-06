Стасу Ярушину грозит иск на 25 млн рублей из-за его музыкального шоу

Стас Ярушин уже проиграл
Делать это Стас Ярушин отказался, предложив Инстасамке взамен 550 тысяч рублей. Новое заседание суда по этому поводу состоялось в эту пятницу, 6 сентября. Адвокаты Стаса Ярушина заявили, что в эфире шоу звучала пародия, а не сам трек. Но суду эти доказательства невиновности Стаса Ярушина показались неубедительными.
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Так что Стас Ярушин по-прежнему обязан выплатить
Команда Дарьи Зотеевой еще и представила в суде фамилии авторов песен, которые звучали в шоу Стаса Ярушина. В списке порядка 50 композиций, если каждый из создателей хитов потребует компенсацию, то нетрудно подсчитать, что Стас Ярушин может попасть на 25 млн рублей.
По материалам Mash
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