Стасу Ярушину грозит иск на 25 млн рублей из-за его музыкального шоу

Стас Ярушин может лишиться всего, а точнее, 25-ти миллионов рублей, если против него подадут иски за нарушение авторских прав все те исполнители, треки которых он использует в своем музыкальном шоу.

Стас Ярушин уже проиграл Дарье Зотеевой (Инстасамке), юристы которой обратились в суд после исполнения в рамках его шоу певицей Мией Бойко хита «За деньги, да». Согласно решению суда, Стас Ярушин должен выплатить Инстасамке 2 млн рублей компенсации и удалить выпуск.

Делать это Стас Ярушин отказался, предложив Инстасамке взамен 550 тысяч рублей. Новое заседание суда по этому поводу состоялось в эту пятницу, 6 сентября. Адвокаты Стаса Ярушина заявили, что в эфире шоу звучала пародия, а не сам трек. Но суду эти доказательства невиновности Стаса Ярушина показались неубедительными.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Так что Стас Ярушин по-прежнему обязан выплатить Дарье Зотеевой (Инстасамке) 2 млн рублей и удалить шоу, в котором пародировал ее трек.

Команда Дарьи Зотеевой еще и представила в суде фамилии авторов песен, которые звучали в шоу Стаса Ярушина. В списке порядка 50 композиций, если каждый из создателей хитов потребует компенсацию, то нетрудно подсчитать, что Стас Ярушин может попасть на 25 млн рублей.

По материалам Mash