Бывшая жена Моргенштерна* Дилара не поверила его извинениям: «Ты лицемер, ты мать продашь»

Алишер Моргенштерн * раньше жил в Москве и строил успешную карьеру. Но уже несколько лет он проживает за границей. Рэпер не скрывал, что скучает по родине. Он давал интервью Ксении Собчак. Не раз артист рассказывал, что пытается завязать с пагубной зависимостью. Но оказалось, что у него это так и не получилось сделать. Накануне он опубликовал заявление, в котором рассказал, что у него депрессия и серьезные проблемы.

Также Алишер принес извинения всем, кого обидел, в том числе бизнес-партнерам и бывшей жене Диларе. Но его экс-возлюбленная не поверила в искренность слов рэпера.

Она в соцсети решила раскрыть правду о личной жизни. Бывшая супруга артиста заявила, что он регулярно ей изменял, смеялся над ее слезами, манипулировал ее чувствами. По ее словам, Моргенштерн* врал, чтобы испортить ее репутацию, обесценивал их брак и даже пытался разрушить ее новые отношения.

«Ты лицемер, ты мать продашь за одобрение общества. Ты плевал на всех, кого упомянул в этом посте. Ты пытаешься манипулировать обществом и думаешь, что ты шахматист, но общество изменилось, мир изменился, твои слушатели выросли и видят тебя насквозь. Жестокость, ложь, гордыню и корысть не получится оправдать депрессией», — высказалась Дилара.

Напомним, что уже некоторое время она встречается с блогером Бустером, который зарабатывает на стримах.

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*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.