Сергей Безруков вместе с женой Анной Матисон отвел дочку Машу во второй класс

Анна Матисон родила от Сергея Безрукова троих детей: дочку Марию и сыновей Степана и Василия. В своем микроблоге актер поделился свежими кадрами, показав, как они с женой отвели дочку во второй класс. Машу нарядили в платье гимназистки с белым воротничком и юбкой-солнце. Девочка несла букет цветов для своей учительницы. Анна Матисон покрасовалась в шоколадном сарафане из хлопка с эффектным вырезом до середины бедра. Жена актера отдала предпочтение босоножкам на плоской подошве.

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