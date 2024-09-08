Сергей Безруков вместе с женой Анной Матисон отвел дочку Машу во второй класс

Сергей Безруков и Анна Матисон. Фото: Global Look Press

Счастливые родители улыбались на камеру, провожая дочку-школьницу на линейку.

Анна Матисон родила от Сергея Безрукова троих детей: дочку Марию и сыновей Степана и Василия. В своем микроблоге актер поделился свежими кадрами, показав, как они с женой отвели дочку во второй класс. Машу нарядили в платье гимназистки с белым воротничком и юбкой-солнце. Девочка несла букет цветов для своей учительницы. Анна Матисон покрасовалась в шоколадном сарафане из хлопка с эффектным вырезом до середины бедра. Жена актера отдала предпочтение босоножкам на плоской подошве.

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«Проводили Машеньку во второй класс», - отметил Сергей Безруков.

Сергей Безруков с женой Анной Матисон и дочкой Машей. Фото: соцсети

В одном из своих интервью Сергей Безруков признался, что ему было бы странно жить в бездетном браке. Он всегда хотел иметь большую семью. Его мечту исполнила Анна Матисон.

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