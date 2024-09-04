Валерий Афанасьев опроверг слухи о потере зрения: «Все нормально со мной»

Валерий Афанасьев много лет играет в театре. Он является известным артистом. Накануне появились слухи, что у него возникли проблемы со зрением. Телеграм-канал Mash сообщил, что актер ослеп на один глаз. Отмечалось, что еще два года назад у него стало падать зрение из-за проблем с сетчаткой правого глаза. А потом также у него развилась катаракта. Был проведен курс лечения с помощью внутриглазных инъекций, но он помог временно. Врачи рекомендовали звезде сделать операцию. По этой причине спектакли с его участием могли отменить.

Но 75-летний Валерий Алексеевич рассказал, что это все ложь. Он находится на работе, пишет KP.RU.

«Все нормально со мной. Я сейчас на гастролях в Когалыме, участвую в концертной программе, посвященная 5-летию открытия филиала Малого театра в Югре. А что там пишут обо мне, меня не волнует», – пояснил артист.

К слову, проблемы со здоровьем у него случаются. Полтора года назад он оказался в больнице. Тогда у него была травма коленного сустава. Сейчас у него несколько ролей в спектаклях в Малом театре . Никаких изменений в афише пока не произошло.