Анфиса Чехова воссоединилась с Гурамом Баблишвили на школьной линейке своего сына

Анфиса Чехова. Фото: соцсети Анфисы Чеховой

Анфиса Чехова решила отдать Соломона в новую школу.

Анфиса Чехова уже много лет работает на телевидении. Она не скрывает, что любит проводить время с сыном Соломоном. У нее были романы с мужчинами, но лишь с Гурамом Баблишвили у нее были серьезные отношения, которые дошли до свадьбы. Однако спустя два года они развелись. Теперь Чехова сама растит наследника. Она поддерживает общение с бывшим мужем. 46-летняя телеведущая не теряет надежду, что встретит новую любовь.

На этот раз Чехова отправила сына в новую школу. Она появилась на школьной линейке вместе с бывшим мужем. Телеведущая облачилась в белые брюки и блузку в полоску под зебру. Гурам предстал в джинсах и футболке с принтом.

Анфиса Чехова с Гурамом Баблишвили и сыном. Фото: соцсети Анфисы Чеховой

«Соломон пошел в школу в приятном возбуждении и немного в испуге. Налаживать контакт с новым классом и осваиваться в новых школьных правилах и традициях - это не просто. Я в детстве сменила 3 школы и хорошо знаю, что чувствует новенький. Надеюсь у него появятся новые лучшие друзья», – поделилась Анфиса.

По словам артистки, она выбрала учебное заведение по настроению. Ей хочется, чтобы наследник погрузился в социум и нашел себе много друзей. Поклонники были восхищены тем, как выглядит звезда. Она заметно постройнела и выглядела хрупкой. Многие поразились тому, как вырос ее сын. Фанаты отметили, что мальчик очень похож на своего отца.

Другие новости читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Читайте также:

Читайте также