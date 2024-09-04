Анфиса Чехова воссоединилась с Гурамом Баблишвили на школьной линейке своего сына

Анфиса Чехова уже много лет работает на телевидении. Она не скрывает, что любит проводить время с сыном Соломоном. У нее были романы с мужчинами, но лишь с Гурамом Баблишвили у нее были серьезные отношения, которые дошли до свадьбы. Однако спустя два года они развелись. Теперь Чехова сама растит наследника. Она поддерживает общение с бывшим мужем. 46-летняя телеведущая не теряет надежду, что встретит новую любовь.

На этот раз Чехова отправила сына в новую школу. Она появилась на школьной линейке вместе с бывшим мужем. Телеведущая облачилась в белые брюки и блузку в полоску под зебру. Гурам предстал в джинсах и футболке с принтом.