Анфиса Чехова воссоединилась с Гурамом Баблишвили на школьной линейке своего сына

На этот раз Чехова отправила сына в новую школу. Она появилась на школьной линейке вместе с бывшим мужем. Телеведущая облачилась в белые брюки и блузку в полоску под зебру. Гурам предстал в джинсах и футболке с принтом.
«Соломон пошел в школу в приятном возбуждении и немного в испуге. Налаживать контакт с новым классом и осваиваться в новых школьных правилах и традициях - это не просто. Я в детстве сменила 3 школы и хорошо знаю, что чувствует новенький. Надеюсь у него появятся новые лучшие друзья», – поделилась Анфиса.
По словам артистки, она выбрала учебное заведение по настроению. Ей хочется, чтобы наследник погрузился в социум и нашел себе много друзей. Поклонники были восхищены тем, как выглядит звезда. Она заметно постройнела и выглядела хрупкой. Многие поразились тому, как вырос ее сын. Фанаты отметили, что мальчик очень похож на своего отца.
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