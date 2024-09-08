62-летняя Эмма Малинина в белых шортиках щегольнула стройной фигурой на пляже — рядом любимый муж

Эмма Малинина в своем микроблоге поделилась совместным фото с мужем певцом
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Эмма Малинина прильнула к мужу, с которым в браке уже почти 35 лет. У пары есть общие детей: близнецы Фрол и Устинья. Делясь секретами крепкого брака Эмма Малинина дала понять, что во всем поддерживает мужа. За годы совместной жизни она научилась определять, в каком настроении ее супруг. И если он раздражен, Эмма оставляет его в покое, не пытаясь выяснить, что случилось. Жена
Эмма Малинина с мужем Александром. Фото: соцсети
Вот, что пишут поклонники о том, как выглядит Эмма Малинина:
«Ножки упругие! И ей 62 года?» - отметила Tata_Djus.
«Восхитительны, впрочем как всегда!» - вторит irissa_1111.
«Красивая семья!» - подметила nkraeva1811.
«Невероятно красивые люди», - считает agaeva_elena05.
«Какая прекрасная семья, достойные родители и прекрасные талантливые дети!» - добавила larisapyshcheva.