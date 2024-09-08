62-летняя Эмма Малинина в белых шортиках щегольнула стройной фигурой на пляже — рядом любимый муж

Эмма Малинина в своем микроблоге поделилась совместным фото с мужем певцом Александром Малининым . Поклонники были удивлены тем, как свежо выглядит возлюбленная исполнителя романсов. Многие подметили, что в свои 62 года Эмма Малинина выглядит как минимум на 20 лет моложе. Жена Александра Малинина позировала в белой футболке, мини-шортах и в босоножках на танкетке, подчеркнув стройные и подтянутые ножки.

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