62-летняя Эмма Малинина в белых шортиках щегольнула стройной фигурой на пляже — рядом любимый муж

Александр и Эмма Малинины. Фото: Global Look Press

Супруги женаты уже почти 35 лет.

Эмма Малинина в своем микроблоге поделилась совместным фото с мужем певцом Александром Малининым. Поклонники были удивлены тем, как свежо выглядит возлюбленная исполнителя романсов. Многие подметили, что в свои 62 года Эмма Малинина выглядит как минимум на 20 лет моложе. Жена Александра Малинина позировала в белой футболке, мини-шортах и в босоножках на танкетке, подчеркнув стройные и подтянутые ножки.

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Эмма Малинина прильнула к мужу, с которым в браке уже почти 35 лет. У пары есть общие детей: близнецы Фрол и Устинья. Делясь секретами крепкого брака Эмма Малинина дала понять, что во всем поддерживает мужа. За годы совместной жизни она научилась определять, в каком настроении ее супруг. И если он раздражен, Эмма оставляет его в покое, не пытаясь выяснить, что случилось. Жена Александра Малинина уверена, что мужчине нужно давать возможность побыть наедине с собой.

Эмма Малинина с мужем Александром. Фото: соцсети

Вот, что пишут поклонники о том, как выглядит Эмма Малинина:

«Ножки упругие! И ей 62 года?» - отметила Tata_Djus.

«Восхитительны, впрочем как всегда!» - вторит irissa_1111.

«Красивая семья!» - подметила nkraeva1811.

«Невероятно красивые люди», - считает agaeva_elena05.

«Какая прекрасная семья, достойные родители и прекрасные талантливые дети!» - добавила larisapyshcheva.

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