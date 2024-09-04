Мать девочки-квадробера из Надыма заявила в полицию на Mia Boyka

После этого Марию стали осуждать за такие слова в адрес ребенка. А мама восьмилетней школьницы заявила, что ей теперь нужна психологическая помощь. 4 сентября выяснилось, что родительница даже обратилась в полицию, так как хочет, чтобы певицу наказали.
По данным Телеграм-канала Shot, для девочки из Надыма наймут психолога после шутки артистки о квадробинге. Марьяна перестала гулять, сидит дома. А также ее нужно защитить от буллинга со стороны одноклассников и друзей.
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