Рудковская и Плющенко появились с сыном на школьной линейке: «Сашка — пятиклашка»

Яна Рудковская. Фото: Global Look Press

Яна Рудковская поделилась кадрами из школы с Гном Гномычем.

Яна Рудковская успевает не только строить карьеру и заниматься бизнесом, но и растить детей. Ее младшему сыну Арсению скоро исполнится четыре года. А вот сыну Александру — 11 лет. Примечательно, что его давно стали называть Гном Гномыч. Он занимается фигурным катанием, как и его отец Евгений Плющенко. С самых юных лет мальчик снимался для журналов принимал участие в показах мод. Примечательно, что Яна даже открыла ему счет в банке.

2 сентября Рудковская с мужем отправилась на школьную линейку. Они проводили Гном Гномыча на учебу. Светская львица была в легком мини-платье пастельного цвета. В руках у нее была сумка в тон. Плющенко облачился в серые джинсы и белую футболку. А вот Саша предстал в костюме и белой рубашке. Он сделал прическу с косичками.

Яна Рудковская и Евгений Плющенко с сыном. Фото: соцсети Яны Рудковской

«Сашка — пятиклашка. Всех школьников поздравляем с Днем знаний и с началом учебного года. Сил всем нам, терпения и только позитивных эмоций. Впервые в этот день такая погода! В Московской области 2 сентября — плюс 28! Жара», – написала Яна.

Поклонники стали бурно обсуждать кадры. Одни решили, что Рудковская выбрала наряд, который не подходит для школьной линейки. Другие удивились тому, какую прическу сделала сын звезды. Отвечать на хейт продюсер не стала.

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