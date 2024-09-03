Рудковская и Плющенко появились с сыном на школьной линейке: «Сашка — пятиклашка»

Яна Рудковская успевает не только строить карьеру и заниматься бизнесом, но и растить детей. Ее младшему сыну Арсению скоро исполнится четыре года. А вот сыну Александру — 11 лет. Примечательно, что его давно стали называть Гном Гномыч. Он занимается фигурным катанием, как и его отец Евгений Плющенко. С самых юных лет мальчик снимался для журналов принимал участие в показах мод. Примечательно, что Яна даже открыла ему счет в банке.

2 сентября Рудковская с мужем отправилась на школьную линейку. Они проводили Гном Гномыча на учебу. Светская львица была в легком мини-платье пастельного цвета. В руках у нее была сумка в тон. Плющенко облачился в серые джинсы и белую футболку. А вот Саша предстал в костюме и белой рубашке. Он сделал прическу с косичками.