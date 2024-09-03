Рудковская и Плющенко появились с сыном на школьной линейке: «Сашка — пятиклашка»

2 сентября Рудковская с мужем отправилась на школьную линейку. Они проводили Гном Гномыча на учебу. Светская львица была в легком мини-платье пастельного цвета. В руках у нее была сумка в тон. Плющенко облачился в серые джинсы и белую футболку. А вот Саша предстал в костюме и белой рубашке. Он сделал прическу с косичками.
«Сашка — пятиклашка. Всех школьников поздравляем с Днем знаний и с началом учебного года. Сил всем нам, терпения и только позитивных эмоций. Впервые в этот день такая погода! В Московской области 2 сентября — плюс 28! Жара», – написала Яна.
Поклонники стали бурно обсуждать кадры. Одни решили, что Рудковская выбрала наряд, который не подходит для школьной линейки. Другие удивились тому, какую прическу сделала сын звезды. Отвечать на хейт продюсер не стала.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Читайте также: