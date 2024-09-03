Елена Малышева стала бабушкой в четвертый раз

Елена Малышева продолжает вести передачи про здоровье . У нее есть два сына, которые живут в США. Старший наследник стал врачом, но некоторое время работал продюсером передачи «Жить здорово!». Он подарил маме внуков Игоря и Артура, а также внучку Анну. А младший сын Василий стал юристом. 3 сентября телеведущая поделилась радостной новостью, что снова стала бабушкой. Она проговорилась о том, что летом у нее появилась внучка, когда поздравляла дочь Валентина Юдашкина с 10-й годовщиной свадьбы.

«А ведь у моего младшего сына этим летом родилась девочка — первый ребеночек. Что тут скажешь? Счастье! Здоровья всем нашим детям и внукам! И нам — бабушкам — тоже здоровья!» — рассказала Малышева.

Пока она не видела малышку. Телеведущая с ней познакомится, когда полетит к родным в США. Пока она продолжает работать в Москве. Елена Васильевна делает все, чтобы ее внуки получали лучшее образование. Она регулярно ездит к сыновьям, чтобы побыть с семьей.