Елена Малышева стала бабушкой в четвертый раз

«А ведь у моего младшего сына этим летом родилась девочка — первый ребеночек. Что тут скажешь? Счастье! Здоровья всем нашим детям и внукам! И нам — бабушкам — тоже здоровья!» — рассказала Малышева.
Пока она не видела малышку. Телеведущая с ней познакомится, когда полетит к родным в США. Пока она продолжает работать в Москве. Елена Васильевна делает все, чтобы ее внуки получали лучшее образование. Она регулярно ездит к сыновьям, чтобы побыть с семьей.
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