Кто родился у Транькова и Волосожар?

Пока Татьяна редко показывает младшего наследника. Летом пара отдыхала на море. Они путешествовали с детьми. В августе фигуристка выложила редкое фото с малышом. Она держала кроху на руках.
Волосожар засветила профиль ребенка. Она показала его щечки и маленький носик. У Лео уже растут волосики. Он был облачен в футболку и голубой комбинезон.
Поклонники были восхищены кадром. Много комплиментов получила фигуристка, которая быстро возвращается в форму.
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