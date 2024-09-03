Кто родился у Транькова и Волосожар?

Максима Транькова и Татьяны Волосожар. Фото: Global Look Press

Татьяна Волосожар в этом году стала мамой в третий раз.

Татьяна Волосожар уже давно состоит в браке с партнером по льду Максимом Траньковым. Они демонстрируют настоящую идиллию в отношениях. У влюбленных растет дочка Анжелика, которой семье лет, а также сын Теодор, родившийся в 2021 году. А минувшей зимой супруги раскрыли, что снова ждут пополнения в семье. Фигуристка почти не появлялась на публике во время беременности. В мае она родила еще одного сына, которого пара назвала Лео.

Пока Татьяна редко показывает младшего наследника. Летом пара отдыхала на море. Они путешествовали с детьми. В августе фигуристка выложила редкое фото с малышом. Она держала кроху на руках.

Волосожар засветила профиль ребенка. Она показала его щечки и маленький носик. У Лео уже растут волосики. Он был облачен в футболку и голубой комбинезон.

Поклонники были восхищены кадром. Много комплиментов получила фигуристка, которая быстро возвращается в форму.

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