Кто родился у Транькова и Волосожар?

Татьяна Волосожар уже давно состоит в браке с партнером по льду Максимом Траньковым. Они демонстрируют настоящую идиллию в отношениях. У влюбленных растет дочка Анжелика , которой семье лет, а также сын Теодор, родившийся в 2021 году. А минувшей зимой супруги раскрыли, что снова ждут пополнения в семье. Фигуристка почти не появлялась на публике во время беременности. В мае она родила еще одного сына, которого пара назвала Лео.

Пока Татьяна редко показывает младшего наследника. Летом пара отдыхала на море. Они путешествовали с детьми. В августе фигуристка выложила редкое фото с малышом. Она держала кроху на руках.