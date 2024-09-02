53-летняя Марина Федункив не скрыла живот на фоне новостей о беременности

Марина Федункив уже много лет работает на телевидении. Она не скрывает, что ей нравится трудиться. В копилке Марины Федункив несколько проектов, в том числе «Реальные пацаны» и Comedy Woman. А в 2021 году артистка смогла выйти замуж в третий раз. Ее избранником стал итальянец Стефано Маджи. По словам звезды, за ней многие красиво ухаживали, но ей всегда было жалко денег, потраченных на романтические поступки. Недавно Марина Федункив снималась в новом шоу. Появились слухи, что артистка беременна .

Отмечалось, что Марина Федункив ведет реалити « Первые на деревне » с Женей Искандаровой. По словам работников проекта, к ней было особое отношения, так как выяснилось, что звезда ждет первого ребенка. Сама актриса Марина Федункив лишь посмеялась над этими домыслами. А 2 сентября стало известно, что телеведущую заметили на Ленинградском вокзале в Москве. Брюки и блузка оверсайз не скрыли изменения в ее фигуре. Было заметно, что она набрала вес, хоть еще недавно Марина Федункив поражала тем, как похудела.

Под объемными нарядами она пыталась скрыть выпирающий живот, пишет «СтарХит». По некоторым данным, чтобы стать матерью Марина Федункив обращалась за помощью, в том числе, к итальянской медицине.