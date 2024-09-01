Евгений Миронов перенес операцию на позвоночнике

57-летний актер Евгений Миронов перенес тяжелую операцию на позвоночнике. Как сообщается, на стол к хирургам Евгений Миронов попал еще в середине лета .

Евгений Миронов жаловался на сильные боли в шее, которые отдавали в руку. Врачи диагностировали своему звездному пациенту межпозвонковый стеноз, дисфункцию шейного отдела и грыжу диска. Евгения Миронова тут же прооперировали, удалили нездоровые участки, а вместо них поставили импланты.

Сейчас Евгений Миронов проходит реабилитацию, выполняя все предписания медиков. У него масса ограничений, тренировки по укреплению мышечного корсета.

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Стоит напомнить, что ранее Евгений Миронов признавался, что его болезнь — это наказание свыше за роль епископа в фильме «Сердце Пармы». Евгений Миронов говорил, что сильно застудил спину, вел себя слишком самонадеянно и нагло на съемках, а теперь расплачивается за свою актерскую спесь.

По материалам телеграм-канала Mash