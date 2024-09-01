Дочь Даны Борисовой ответила на обвинения в пластике: «Пара безобидных уколов»

Некогда популярная телеведущая Дана Борисова на днях призналась, что ее 17-летняя дочь Полина внесла коррективы в свою внешность. Разумеется, сначала получив на это разрешение своей звездной мамы.

Дочь Даны Борисовой посетила косметолога, чтобы сделать себе так называемые «углы Джоли». Процедура, в результате которой, подчеркиваются скулы и становится более очерченным овал лица, названа в честь известной голливудской актрисы Анджелины Джоли. Иметь такую внешность, как у звезды, сегодня очень модно.

После признаний Даны Борисовой на 17-летнюю наследницу теледивы Полины обрушился хейт. Девушку разнесли в Сети, обвинив ее в пластике и порочном желании менять свою внешность с ранних лет.

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Полина молчать не стала и выступила в свою защиту.