Внучка Валентины Талызиной отказалась приглашать ее на свою свадьбу: «Грущу по этому поводу»

Валентина Талызина. Фото: Global Look Press

Валентина Талызина дала понять, что удручена этим обстоятельством.

89-летняя звезда советских фильмов Валентина Талызина не получила приглашение на свадьбу своей внучки Анастасии Талызиной. Пожилая актриса дала понять, что удручена этим обстоятельством.

«Я очень грущу по этому поводу», — призналась Валентина Талызина.

Более того, Валентина Талызина даже не знала, что ее внучка со своим избранником устроили пышное торжество. По информации Валентины Талызиной, молодые просто расписались в ЗАГСе.

Фотографий со свадьбы, которые Анастасия Талызина и ее новоиспеченный муж, актер Сергей Новосад размещали в соцсети, Валентина Талызина, конечно же не видела.

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Внучка Валентина Талызиной Анастасия и Сергей Новосад. Фото: соцсети Анастаии Талызиной

Напомним, о свадьбе внучки актрисы Валентины Талызиной стало известно в минувшую пятницу, когда в соцсети и молодожены, и их гости начали делиться кадрами с пышного торжества. Судя по этим фото, внучка звезды — настоящая красавица.

По материалам программы НТВ «Ты не поверишь!»

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