Внучка Валентины Талызиной отказалась приглашать ее на свою свадьбу: «Грущу по этому поводу»

89-летняя звезда советских фильмов
«Я очень грущу по этому поводу», — призналась Валентина Талызина.
Более того, Валентина Талызина даже не знала, что ее внучка со своим избранником устроили пышное торжество.
Фотографий со свадьбы, которые Анастасия Талызина и ее новоиспеченный муж, актер Сергей Новосад размещали в соцсети, Валентина Талызина, конечно же не видела.
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Внучка Валентина Талызиной Анастасия и Сергей Новосад. Фото: соцсети Анастаии Талызиной
Напомним, о свадьбе внучки актрисы Валентины Талызиной стало известно в минувшую пятницу, когда в соцсети и молодожены, и их гости начали делиться кадрами с пышного торжества. Судя по этим фото, внучка звезды — настоящая красавица.
По материалам программы НТВ «Ты не поверишь!»
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