Внучка Валентины Талызиной отказалась приглашать ее на свою свадьбу: «Грущу по этому поводу»

89-летняя звезда советских фильмов Валентина Талызина не получила приглашение на свадьбу своей внучки Анастасии Талызиной. Пожилая актриса дала понять, что удручена этим обстоятельством.

«Я очень грущу по этому поводу», — призналась Валентина Талызина.

Более того, Валентина Талызина даже не знала, что ее внучка со своим избранником устроили пышное торжество. По информации Валентины Талызиной, молодые просто расписались в ЗАГСе.

Фотографий со свадьбы, которые Анастасия Талызина и ее новоиспеченный муж, актер Сергей Новосад размещали в соцсети, Валентина Талызина, конечно же не видела.