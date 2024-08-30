Борис Щербаков госпитализирован в отделение кардиологии

74-летний известный актер Борис Щербаков госпитализирован в кардиологическое отделение одной из московских клиник . Как сообщается, у Бориса Щербакова серьезные проблемы с сердцем.

К врачам Борис Щербаков обратился с жалобами на нарушение сердечного ритма, одышку, слабость, боли в животе и невозможность поглощать пищу.

Медики поместили Бориса Щербакова в палату и тщательно следили за его состоянием. Через неделю врачам удалось привести показатели своего звездного пациента в норму, соответствующую его возрасту. Сейчас актер дома, он выполняет предписания медиков.

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Напомним, проблемы с сердцем беспокоят Бориса Щербакова уже много лет. У актера целый букет сердечных заболеваний — фибрилляция предсердий, ишемия и кардиосклероз. А два года назад ему удалили почку из-за злокачественной опухоли.

По материалам телеграм-канала Mash