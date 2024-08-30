Авиакомпания потеряла багаж Орнеллы Мути по пути в Россию

Багаж итальянской кинодивы
В чемоданах у Орнеллы Мути не просто личные вещи, а одежда люксовых брендов, к тому же, почти вся — со своей историей.
Например, в багаже Орнеллы Мути платок Chanel, в котором актриса в
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Пока неизвестно, где именно потерялся багаж Орнеллы Мути. Допустили оплошность сотрудники авиакомпании Turkish Airlines или работники Пулково.
Планируется, что в субботу, 31 августа, Орнелла Мути примет участие в открытии выставки художника
По материалам телеграм-канала Mash
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