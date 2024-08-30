Авиакомпания потеряла багаж Орнеллы Мути по пути в Россию

Багаж итальянской кинодивы Орнеллы Мути был потерян по пути в Россию. Сейчас 69-летняя звезда отдыхает в отеле после утомительного перелета и стыковки в аэропорту Стамбула, а сотрудники авиакомпаний, которыми Орнелла Мути летела в Санкт-Петербург, заняты поисками ее багажа.

В чемоданах у Орнеллы Мути не просто личные вещи, а одежда люксовых брендов, к тому же, почти вся — со своей историей.

Например, в багаже Орнеллы Мути платок Chanel, в котором актриса в далекой молодости была представлена художнику Сальвадору Дали. А еще в чемоданах Орнеллы Мути сумка Valentino и платья Armani, подаренные ей дизайнером лично.

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Пока неизвестно, где именно потерялся багаж Орнеллы Мути. Допустили оплошность сотрудники авиакомпании Turkish Airlines или работники Пулково.

Планируется, что в субботу, 31 августа, Орнелла Мути примет участие в открытии выставки художника Никаса Сафронова , где еще и встретится с Михаилом Боярским .

По материалам телеграм-канала Mash