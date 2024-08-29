Александра Буйнова госпитализировали из-за образования новых раковых опухолей

Александр Буйнов давно является известным артистом. Он в последнее время крайне редко выступает. А 29 августа стало известно, что певец госпитализирован. Он попал в больницу из-за возвращения рака. Оказалось, что у него появились новые опухолевые очаги после удаления новообразования. Телеграм-канал Mash раскрыл, что артист прошел обследование и гормональное лечение после недавних операций. Он провел в медицинском учреждении несколько дней.

Ранее сам Буйнов признавался , что заболевание у него обнаружили около 20 лет назад. В 2011 году у него началась ремиссия. Певцу сделали операцию. Однако полностью излечиться от тяжелого недуга у нее не получилось. Артисту нужно принимать препараты под строгим присмотром врачей.