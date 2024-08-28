Певица Натали высказалась про паузу в карьере после смерти мужа: «Никакого перерыва не было»

Певица Натали давно завоевала любовь миллионов поклонников. Она обычно часто дает концерты и соглашается выступать на корпоративах. Певица не скрывает, что ее хиты очень востребованы. Однако в 2023 году она пережила трагедию. Умер ее муж Александр Рудин. Для артистки это стало большим ударом. Она осталась одна. От супруга у нее есть трое сыновей: 23-летний Арсений, 14-летний Анатолий и семилетний Евгений.

Появилась информация, что звезда завершила паузу, в ернулась к выступления м и в два раза снизила гонорары.

По некоторым данным, теперь певица Натали готова выступать за миллион рублей, а в Москве может спеть даже за 500 тысяч рублей. По словам самой артистки, у нее не было перерыва в карьере. Она отметила, что лишь не появлялась на ТВ и не давала интервью, пишет KP.RU.

«Действительно, вот только сольного концерта мне и не хватало... Нет, сейчас пока в спокойном режиме. На что хватает энергии, то и делаю. Получились клип и песня. А концерты потихонечку даю. Про цены, честно сказать, вообще не знаю. Этим всегда занимался директор, и продолжает заниматься. Меня сейчас это не очень волнует, я в другом режиме функционирую», — высказалась певица.