Певица Натали высказалась про паузу в карьере после смерти мужа: «Никакого перерыва не было»

Певица Натали давно завоевала любовь миллионов поклонников. Она обычно часто дает концерты и соглашается выступать на корпоративах. Певица не скрывает, что ее хиты очень востребованы. Однако в 2023 году она пережила трагедию.
Появилась информация, что звезда завершила паузу, в
По некоторым данным, теперь певица Натали готова выступать за миллион рублей, а в Москве может спеть даже за 500 тысяч рублей. По словам самой артистки, у нее не было перерыва в карьере. Она отметила, что лишь не появлялась на ТВ и не давала интервью, пишет KP.RU.
«Действительно, вот только сольного концерта мне и не хватало... Нет, сейчас пока в спокойном режиме. На что хватает энергии, то и делаю. Получились клип и песня. А концерты потихонечку даю. Про цены, честно сказать, вообще не знаю. Этим всегда занимался директор, и продолжает заниматься. Меня сейчас это не очень волнует, я в другом режиме функционирую», — высказалась певица.
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