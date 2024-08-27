Глеб Жемчугов вспомнил о своих романах на «Доме-2»: «Я всех любил по-настоящему»
Глеб Жемчугов. Фото: соцсети Глеба Жемчугова
Экс-участник «Дома-2» Глеб Жемчугов заявил, что под камерами всегда был искренен.
Бывший участник «Дома-2» Глеб Жемчугов в интервью Teleprogramma.org рассказал, что все, что демонстрировал во время участия в телестройке, было искренно с его стороны.
Плейбоем Глеба Жемчугова, прямо скажем, не назовешь. Но все же кое-какие романы на проекте у него были. Самый страстный случился с Надей Ермаковой. Глеб Жемчугов заявил, что с Надей Ермаковой, и не только с ней, у него все было по-настоящему, а не на камеру.
«Я всех любил по-настоящему, насколько — настолько мог это делать в те годы, со своим отношением и пониманием, что такое любовь», — поделился Глеб Жемчугов.
Женился Глеб Жемчугов на Ольге Ветер. Правда, брак был недолгим. Сейчас у Глеба Жемчугова молодая жена Настя Роинашвили, которая любит его самозабвенно и искренне. У пары скоро родится ребенок. С Надей Ермаковой же Глеб Жемчугов поддерживает дружеские отношения.