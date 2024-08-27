Глеб Жемчугов вспомнил о своих романах на «Доме-2»: «Я всех любил по-настоящему»

Бывший участник «Дома-2» Глеб Жемчугов в интервью Teleprogramma.org рассказал, что все, что демонстрировал во время участия в телестройке, было искренно с его стороны.

Плейбоем Глеба Жемчугова , прямо скажем, не назовешь. Но все же кое-какие романы на проекте у него были. Самый страстный случился с Надей Ермаковой. Глеб Жемчугов заявил, что с Надей Ермаковой, и не только с ней, у него все было по-настоящему, а не на камеру.

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«Я всех любил по-настоящему, насколько — настолько мог это делать в те годы, со своим отношением и пониманием, что такое любовь», — поделился Глеб Жемчугов .