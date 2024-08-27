Сыгравший президента США Джо Байдена Дмитрий Дюжев: «Важно стопроцентное физическое сходство»
Дмитрий Дюжев в роли Джо Байдена. Фото: ТНТ
Телеканал ТНТ снимает пародийную комедию о жизни Джо Байдена в России.
Телеканал ТНТ приступил к съемкам восьмисерийного фильма о приключениях в России американского президента Джо Байдена — «Гудбай». По замыслу авторов сериала, президент США приезжает в нашу страну, чтобы узнать, как живется здесь людям в условиях санкций, объявленных США.
Джо Байден селится в тесной квартирке времен Хрущева, устраивается на работу в школу преподавать английский язык. Его цель — накопить деньги на обратный билет в США.
Роль Джо Байдена в сериале «Гудбай» исполнил известный актер Дмитрий Дюжев.
Дмитрий Дюжев не стремился к физическому сходству с Байденом, но это у него получилось. Фото: ТНТ
«Конечно, у нас не документальный проект, в котором важно стопроцентное физическое сходство, для меня самое главное – показать характер своего героя, который, само собой, будет несколько отличаться от реального прототипа в силу специфики жанра», — поделился Дмитрий Дюжев.
Дмитрий Дюжев пообещал, что будущая картина должна получиться доброй, жизненной и смешной.