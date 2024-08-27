Сыгравший президента США Джо Байдена Дмитрий Дюжев: «Важно стопроцентное физическое сходство»

Телеканал ТНТ приступил к съемкам восьмисерийного фильма о приключениях в России американского президента Джо Байдена — «Гудбай». По замыслу авторов сериала, президент США приезжает в нашу страну, чтобы узнать, как живется здесь людям в условиях санкций, объявленных США.

Джо Байден селится в тесной квартирке времен Хрущева, устраивается на работу в школу преподавать английский язык. Его цель — накопить деньги на обратный билет в США.

Роль Джо Байдена в сериале «Гудбай» исполнил известный актер Дмитрий Дюжев .