Мэрайя Кэри сообщила, что у нее в один день умерли мама и сестра: «Мое сердце разбито»

Американская певица, звезда с мировым именем Мэрайя Кэри в эти дни переживает страшную трагедию. В минувшие выходные она потеряла сразу двоих самых близких людей: мама Мэрайя Кэри Патрисия и сестра Элисон ушли из жизни в один день.

«Мое сердце разбито из-за того, что я потеряла свою мать в минувшие выходные. К сожалению, при трагическом стечении обстоятельств моя сестра рассталась с жизнью в тот же день», — поделилась Мэрайя Кэри .

По словам 55-летней певицы, ее мама была тяжело больна, а смерть сестры стала неожиданностью. Кэри призналась, что благодарна судьбе за возможность провести последнюю неделю с матерью перед ее кончиной.

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Мэрайя Кэри попросила всех с понимаем отнестись к тому, что она сейчас испытывает. Певица дала понять, что не хотела бы, чтобы ее тревожили в эти дни. Мэрайя Кэри не готова общаться с кем бы то ни было и обратилась с призывом уважать ее право на частную жизнь.

По материалам TMZ