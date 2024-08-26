Бывшая жена футболиста Матвея Сафонова планирует потратить на дочку почти четверть миллиарда до ее 18-летия

​​25-летний Матвей Сафонов был в браке с избранницей по имени Анастасия. У пары в 2021 году родилась дочь Майя. Однако потом супруги развелись. Она судится со спортсменом из-за алиментов. Сейчас ребенку три года, но Анастасия смогла посчитать, сколько понадобится денег, чтобы ее вырастить.

В документах она описала, что футболист планировал давать наследнице все самое лучшее от преподавателей до школ и вузов, а также покупать ей брендовые вещи и отправлять отдыхать в лучшие отели.

Так бывшая жена Сафонова уверена, что с с 3 до 7 лет девочке нужно 14,5 млн рублей в год. Она учла стоимость таких занятий, как художественная гимнастика, шахматы, теннис, конный спорт, плавание, танцы, изучение иностранных языков и походы в разные школы.

Она учла, что детский сад стоит 1,7 млн рублей в год, а питание обходится в 100 тысяч в месяц. У Майи должно быть два отпуска — зимний и летний — в лучших отелях Сочи (610 + 773 тысячи рублей).

С 7 до 16 лет траты остаются примерно такими же. Вместо садика придется оплачивать частную школу «Президент», где год обучения обойдется в 1,8 млн рублей. Затем она поступит в вуз за границей.

Всего за 15 лет Сафонова планирует потратить на ребенка почти четверть миллиарда: 238 млн рублей, пишет Телеграм-канал Mash.