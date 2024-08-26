Евгений Петросян вместе с женой Татьяной Брухуновой появился на концерте SHAMANа в Сочи

Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN , на днях выступил в Сочи. Он становится все популярнее. Артист собирает большие залы. Он смог вызвать восхищение и у многих коллег. На его концерт приехали Евгений Петросян и его жена Татьяна Брухунова . Пара подпевала артисту, когда он исполнил гимн РФ. В соцсети жена юмориста выложила кадры с концерта, где не переставала улыбаться. Вместе с ней пел и супруг.

Поклонники заметили, что Брухунова прекрасно выглядит. Другие не догадывались, что она фанатка Дронова. Многие отметили, что жена Петросяна сияла от счастья.