Евгений Петросян вместе с женой Татьяной Брухуновой появился на концерте SHAMANа в Сочи

Ярослав Дронов, более известный как
Поклонники заметили, что Брухунова прекрасно выглядит. Другие не догадывались, что она фанатка Дронова. Многие отметили, что жена Петросяна сияла от счастья.
А после выступления певца Петросян и Брухунова отправились за кулисы. В соцсети жена юмориста выложила кадр, где он общается с Дроновым. Позже сам артист признался, что попросил его изменить репертуар. По его мнению, любой звезде надо совершенствоваться.
«Я не сомневаюсь в том, что и эта работа будет очередной творческой удачей молодого, яркого артиста!» — отметил Евгений Ваганович в соцсети.
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