Евгений Петросян вместе с женой Татьяной Брухуновой появился на концерте SHAMANа в Сочи

Евгений Петросян. Фото: Global Look Press

Евгений Петросян зашел в гримерку к певцу после концерта.

Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, на днях выступил в Сочи. Он становится все популярнее. Артист собирает большие залы. Он смог вызвать восхищение и у многих коллег. На его концерт приехали Евгений Петросян и его жена Татьяна Брухунова. Пара подпевала артисту, когда он исполнил гимн РФ. В соцсети жена юмориста выложила кадры с концерта, где не переставала улыбаться. Вместе с ней пел и супруг.

Поклонники заметили, что Брухунова прекрасно выглядит. Другие не догадывались, что она фанатка Дронова. Многие отметили, что жена Петросяна сияла от счастья.

А после выступления певца Петросян и Брухунова отправились за кулисы. В соцсети жена юмориста выложила кадр, где он общается с Дроновым. Позже сам артист признался, что попросил его изменить репертуар. По его мнению, любой звезде надо совершенствоваться.

«Я не сомневаюсь в том, что и эта работа будет очередной творческой удачей молодого, яркого артиста!» — отметил Евгений Ваганович в соцсети.

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