Роман Капаклы из «Дома-2» вышел на прогулку с новорожденной дочкой

«Первая совместная тренировка, получается», — подписал кадры с дочкой Роман Капаклы .

Экс-участник проекта, кстати, демонстрирует, что он очень нежный и заботливый отец. Роман Капаклы отлично управляется с новорожденной дочкой. Он с удовольствием нянчится с ней, укладывает спать, меняет подгузники.