Роман Капаклы из «Дома-2» вышел на прогулку с новорожденной дочкой
Роман Капаклы и Татьяна Мусульбес с новорожденной дочкой. Фото: соцсети Романа Капаклы
Экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Роман Капаклы поделился кадрами с прогулки с малышкой.
Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Роман Капаклы поделился в микроблоге милыми кадрами, запечатлевшими, как он гуляет с маленькой дочкой от Татьяны Мусульбес.
Крошка мирно спала в коляске, а ее папа занимался спортом. Роман Капаклы успевал делать упражнения и присматривать за дочкой. Он то и дело заглядывал в коляску, чтобы убедиться, что с его новорожденной наследницей все хорошо.
«Первая совместная тренировка, получается», — подписал кадры с дочкой Роман Капаклы.
Экс-участник проекта, кстати, демонстрирует, что он очень нежный и заботливый отец. Роман Капаклы отлично управляется с новорожденной дочкой. Он с удовольствием нянчится с ней, укладывает спать, меняет подгузники.