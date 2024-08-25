Роман Капаклы из «Дома-2» вышел на прогулку с новорожденной дочкой

Роман Капаклы и Татьяна Мусульбес с новорожденной дочкой. Фото: соцсети Романа Капаклы

Экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Роман Капаклы поделился кадрами с прогулки с малышкой.

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Роман Капаклы поделился в микроблоге милыми кадрами, запечатлевшими, как он гуляет с маленькой дочкой от Татьяны Мусульбес.

Крошка мирно спала в коляске, а ее папа занимался спортом. Роман Капаклы успевал делать упражнения и присматривать за дочкой. Он то и дело заглядывал в коляску, чтобы убедиться, что с его новорожденной наследницей все хорошо.

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Роман Капаклы на прогулке с дочкой от Татьяны Мусульбес. Фото: соцсети Романа Капаклы

«Первая совместная тренировка, получается», — подписал кадры с дочкой Роман Капаклы.

Экс-участник проекта, кстати, демонстрирует, что он очень нежный и заботливый отец. Роман Капаклы отлично управляется с новорожденной дочкой. Он с удовольствием нянчится с ней, укладывает спать, меняет подгузники.

Напомним, Роман Капаклы и Татьяна Мусульбес стали родителями 9 августа. Их дочери пока чуть больше двух недель.

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