Дочь знатока из «Что? Где? Когда?» Александра Бялко озвучила причину его смерти: «Остановка сердца»

Александр Бялко. Фото: кадр программы «Что? Где? Когда?»

Обладатель «Хрустальной совы», физик-ядерщик Александр Бялко умер в ночь на субботу, 25 августа.

Дочь известного знатока, которого прекрасно помнят все поклонники интеллектуальной телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Александра Бялко раскрыла причину его смерти.

«Он умер своей смертью, произошла остановка сердца», — рассказала Мария Бялко.

Напомним, накануне Мария Бялко сообщила, что ее отца не стало в ночь на субботу, 25 августа.

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Обладатель «Хрустальной совы», физик-ядерщик Александр Бялко скончался, несколько дней не дожив до своего дня рождения. 28 августа ему исполнилось бы 72 года.

В канун этой даты, во вторник, 27 августа, состоится церемония прощания с Александром Бялко.

Александр Бялко начал играть в клубе «Что? Где? Когда?» в 1979-м году. Финальная игра с его участием состоялась в 2009-м году.

По материалам телеграм-канала телеканала РЕН-ТВ

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