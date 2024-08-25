Дочь знатока из «Что? Где? Когда?» Александра Бялко озвучила причину его смерти: «Остановка сердца»

Дочь известного знатока, которого прекрасно помнят все поклонники интеллектуальной телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Александра Бялко раскрыла причину его смерти.

«Он умер своей смертью, произошла остановка сердца», — рассказала Мария Бялко.

Напомним, накануне Мария Бялко сообщила, что ее отца не стало в ночь на субботу, 25 августа.

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Обладатель «Хрустальной совы», физик-ядерщик Александр Бялко скончался, несколько дней не дожив до своего дня рождения. 28 августа ему исполнилось бы 72 года.

В канун этой даты, во вторник, 27 августа, состоится церемония прощания с Александром Бялко.

Александр Бялко начал играть в клубе «Что? Где? Когда?» в 1979-м году. Финальная игра с его участием состоялась в 2009-м году.

По материалам телеграм-канала телеканала РЕН-ТВ