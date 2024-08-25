Племянник Державина Владимиров — о его знакомстве с Бабаян: «Стал выпендриваться перед ней»

Племянник известного актера Михаила Державина Михаил Владимиров рассказал о судьбоносной встрече своего дяди с его будущей женой, певицей Роксаной Бабаян.

Пара познакомилась в самолете. Но глаз на Роксану Бабаян Михаил Державин успел положить еще на летном поле по пути на посадку в авиалайнер. Он заприметил яркую даму, песни которой звучали в эфире программы на радио. Вел передачу Михаил Державин, он же объявлял композиции в исполнении Роксаны Бабаян. А вот в глаза увидел звезду только в самолете.

«Миша большой стал выпендриваться перед ней, рассказал массу анекдотов. Короче говоря, случился безумный роман», — вспомнил о том судьбоносном эпизоде племянник Державина Владимиров.

Роксана Бабаян стала третьей женой Михаила Державина. Их брак был гармоничным и продлился 37 лет, до самой смерти Михаила Державина в 2018-м году. Артист скончался от последствий перенесенного инфаркта, ему был 81 год. Роксане Бабаян сейчас 78 лет.

По материалам журнала «Караван историй»