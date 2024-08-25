SHAMAN отказался от обручального кольца: «Я вообще ничего не ношу»

Известный певец Ярослав Дронов , работающий под сценическим псевдонимом SHAMAN , не скрывает, что счастлив во втором браке. У музыканта и его жены Елены Мартыновой, которая намного старше SHAMAN a, гармоничные отношения.

Но при этом Ярослав Дронов позволяет себе появляться на публике без обручального кольца. Как оказалось, это сознательный отказ SHAMAN a от украшений.

«Я вообще ничего не ношу, только крестик», — объяснил Ярослав Дронов свою позицию на фестивале «Новая волна» в Сочи.

Более того, SHAMAN признался, что в браке с Еленой Мартыновой он вообще отказался от обручального кольца.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».