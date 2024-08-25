SHAMAN отказался от обручального кольца: «Я вообще ничего не ношу»
Ярослав Дронов, SHAMAN. Фото: Global Look Press
Ярослав Дронов заявил, что у него нет обручального кольца во втором браке.
Известный певец Ярослав Дронов, работающий под сценическим псевдонимом SHAMAN, не скрывает, что счастлив во втором браке. У музыканта и его жены Елены Мартыновой, которая намного старше SHAMANa, гармоничные отношения.
Но при этом Ярослав Дронов позволяет себе появляться на публике без обручального кольца. Как оказалось, это сознательный отказ SHAMANa от украшений.
«Я вообще ничего не ношу, только крестик», — объяснил Ярослав Дронов свою позицию на фестивале «Новая волна» в Сочи.
Более того, SHAMAN признался, что в браке с Еленой Мартыновой он вообще отказался от обручального кольца.