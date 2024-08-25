Сергей Белоголовцев рассказал о своем сыне с ДЦП: «При малейшей потере равновесия падает»
Сергей Белоголовцев с женой. Фото: Global Look Press
Телеведущий Сергей Белоголовцев поделился откровениями о больном наследнике.
Известный шоумен и телеведущий Сергей Белоголовцев в минувшую субботу стал гостем программы НТВ «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой.
Во время беседы он рассказал о том, как живет его взрослый уже сын, страдающий ДЦП. По словам Сергея Белоголовцева, его наследник Евгений не может жить один и постоянно нуждается в помощи близких. По словам Сергея Белоголовцева, у его сына есть один навык, он умеет ходить. Шоумен и его супруга приложили к этому максимум усилий.