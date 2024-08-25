Сергей Белоголовцев рассказал о своем сыне с ДЦП: «При малейшей потере равновесия падает»

Известный шоумен и телеведущий Сергей Белоголовцев в минувшую субботу стал гостем программы НТВ «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой .

Во время беседы он рассказал о том, как живет его взрослый уже сын, страдающий ДЦП. По словам Сергея Белоголовцева, его наследник Евгений не может жить один и постоянно нуждается в помощи близких. По словам Сергея Белоголовцева, у его сына есть один навык, он умеет ходить. Шоумен и его супруга приложили к этому максимум усилий.

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«Он ходит, он может двигаться, но при малейшей потере равновесия падает», — поделился Сергей Белоголовцев с Лерой Кудрявцевой .

При этом Евгений ведет собственный блог, в котором производит интересный контент при поддержке звездного отца и его знакомых. Плюс он получает пенсию, размеры которой удручают Сергея Белоголовцева.

«У него есть пенсия, но прожить на нее невозможно. Совсем маленькая», — добавил Сергей Белоголовцев.

Он уточнил, что речь идет о сорока тысячах рублей.