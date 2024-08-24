Никита Кологривый признался, что сыграет Владимира Жириновского: «Я дал согласие, но еще не видел сценария»

Несколько месяцев ходили слухи, что Кологривый сыграет Владимира Жириновского фильме. Однако никаких подтверждений этому не было. В беседе с Федором Бондарчуком он прояснил ситуацию.
«Я дал согласие, но еще не видел сценария. Мне кажется, все пошло от одного вброса и мема после выхода „Слова пацана“. У меня там, в фильме, есть фотокарточка, где я в этой шапке бобровой стою, рядом такая же фотография Владимира Вольфовича. И мы похожи чем-то, как говорят», — сказал артист в передаче «Кино в деталях» на канале СТС.
Он добавил, что хочет сыграть Жириновского. Кологривый считает, что он также открыто и прямо говорит обо всем. Актер считает его одним из самых ярких политиков.
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