Лаврентьева раскрыла причины размолвки с Цыпкиным: «Мы немного психанули»

Александр Цыпкин уже давно стал известным писателем. Он также ведет свой влог. Уже около семи лет его связывают узы брака с Оксаной Лаврентьевой. Многие считали их идеальной парой. Однако в декабре 2023 года они неожиданно объявили о том, что разводятся. Супруги перестали жить вместе. Однако позже им все же удалось примириться. В передаче «Света вокруг света» Лаврентьева рассказала Светлане Бондарчук, что произошло у них в отношениях.

«В целом, я думаю, что мы немного психанули под Новый год. Если так по-честному. Не смогли найти общий язык», — поделилась Оксана.

По словам бизнесвумен, у них случился кризис семи лет брака. Она отметила, что раньше не верила, что подобное случается. Теперь Лаврентьева признается, что ничего труднее в ее жизни не было. Ее возмутило, что в Сети долго обсуждали ее размолвку с Цыпкиным и выдвигали свои версии того, почему они разводятся.

«Была версия такая, что я поправилась, поэтому он ушел, а когда я чуть-чуть похудела, он вернулся. Я просто думаю: Боже, в каком аду люди живут, если у них от лишних килограммов может так меняться личная жизнь», - посетовала она.

Примечательно, что Цыпкину нравятся девушки в теле. По словам Лаврентьевой, она набрала вес и теперь муж от нее в восторге. Бизнесвумен шутит, что теперь Александр от нее уйдет, если она похудеет.