Руслан Нигматуллин после развода женил своего старшего сына

Руслан Нигматуллин уже давно стал известной персоной. Он построил карьеру футболиста. Спортсмен развелся с женой Еленой, с которой был вместе 27 лет. Даже двое детей не заставили его передумать. Футболист считает, что супруга к нему охладела. Однако долго он не был один. У Нигматуллина уже некоторое время крутит роман с ведущей Эвелиной Сынчой, которая младше его на 30 лет. Его старший сын на днях сыграл свадьбу. Руслан-младший устроил торжество на морском побережье.

В соцсети Нигматуллин выложил фото, на котором запечатлен его наследник с возлюбленной по имени Анастасия. Невеста была в платье со шлейфом и фате. Примечательно, что они позировали на фоне арки с перьями и морских волн.