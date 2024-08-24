Руслан Нигматуллин после развода женил своего старшего сына

Руслан Нигматуллин. Фото: Global Look Press

49-летний футболист поздравил сына и невестку с радостным событием в соцсети.

Руслан Нигматуллин уже давно стал известной персоной. Он построил карьеру футболиста. Спортсмен развелся с женой Еленой, с которой был вместе 27 лет. Даже двое детей не заставили его передумать. Футболист считает, что супруга к нему охладела. Однако долго он не был один. У Нигматуллина уже некоторое время крутит роман с ведущей Эвелиной Сынчой, которая младше его на 30 лет. Его старший сын на днях сыграл свадьбу. Руслан-младший устроил торжество на морском побережье.

В соцсети Нигматуллин выложил фото, на котором запечатлен его наследник с возлюбленной по имени Анастасия. Невеста была в платье со шлейфом и фате. Примечательно, что они позировали на фоне арки с перьями и морских волн.

Сын Руслана Нигматуллина с невестой. Фото: соцсети Руслана Нигматуллина

«Дорогие сын Руслан и Анастасия, поздравляю вас с этим замечательным днем! Сегодня вы начинаете путь вместе, и я искренне верю, что ваша любовь будет крепкой и долгой. Пусть в вашем доме всегда царят мир, радость и взаимопонимание. Берегите друг друга, поддерживайте в любых ситуациях и вместе создавайте свою счастливую историю. Желаю вам долгих и светлых лет совместной жизни!» – написал футболист.

Некоторые поклонники не сразу поверили, что у него такой взрослый сын. Другие заметили, что спортсмена не было на торжестве. Нигматуллин признался, что его пригласили, но обстоятельства не позволили ему приехать на эту свадьбу.

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