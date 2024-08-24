Руслан Нигматуллин после развода женил своего старшего сына

В соцсети Нигматуллин выложил фото, на котором запечатлен его наследник с возлюбленной по имени Анастасия. Невеста была в платье со шлейфом и фате. Примечательно, что они позировали на фоне арки с перьями и морских волн.
Сын Руслана Нигматуллина с невестой. Фото: соцсети Руслана Нигматуллина
«Дорогие сын Руслан и Анастасия, поздравляю вас с этим замечательным днем! Сегодня вы начинаете путь вместе, и я искренне верю, что ваша любовь будет крепкой и долгой. Пусть в вашем доме всегда царят мир, радость и взаимопонимание. Берегите друг друга, поддерживайте в любых ситуациях и вместе создавайте свою счастливую историю. Желаю вам долгих и светлых лет совместной жизни!» – написал футболист.
Некоторые поклонники не сразу поверили, что у него такой взрослый сын. Другие заметили, что спортсмена не было на торжестве. Нигматуллин признался, что его пригласили, но обстоятельства не позволили ему приехать на эту свадьбу.
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