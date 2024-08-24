Ивана Малич показала кадры с подросшим сыном Милоша Биковича

Милош Бикович уже давно стал известным актером. Он снимется не только в Сербии, но и в России. Его армия поклонниц только растет. Долгое время он был завидным холостяком. Артист не скрывает, что несколько лет встречался с юристом из Хорватии Иваной Малич. А в 2023 году они тайно сыграли свадьбу. Вскоре после этого избранница артиста раскрыла беременность. У пары зимой родился сын Василий.

Недавно Бикович привез супругу с ребенком в Россию. Он хвастался тем, как они отдохнули за городом. Теперь актер вернулся к работе. А вот Ивана занимается сыном. Накануне она поделилась кадрами с прогулки. В коляске лежал мальчик. Жена артиста засветила его лицо.