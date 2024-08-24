Трусова и Игнатов потратили на свадьбу около 20 миллионов рублей

Саша Трусова и Макар Игнатов. Фото: соцсети Саши Трусовой

Летом сразу несколько звездных пар сыграли свадьбу, но самая шикарная оказалась у 20-летней фигуристки.

Лето 2024 года стало одним из самых плодотворных на свадьбы. Несколько пар решили оформить свои отношения. В семье Наташи Королевой настал праздник. Ее сын Архип Глушко сочетался узами брака со своей возлюбленной-стриптизершей Мелиссой. Они устроили торжество в Санкт-Петербурге. Примечательно, что пара потратила всего 500 тысяч рублей на банкет. Примерно столько же стоило платье невесты.

В третий раз женился Гарик Харламов. Он взял в жены актрису Катерину Ковальчук. Ради избранницы юморист раскошелился на праздник. Он потратил на свадьбу около пяти миллионов рублей, пишет KP.RU.

Также решились на важный шаг Саша Трусова и Макар Игнатов. К организации свадьбы приложила руку Яна Рудковская. Она постаралась привлечь к этому событию лучших людей. Примечательно, что для 20-летней фигуристки сшили несколько платьев. Кутюрное ателье Юлии Прокип занималось нарядами. Из Парижа привезли 44 метра шелка, 15 метров вышитого кружева, фату - 5,5 метра, чтобы создать роскошный образ невесты.

Саша Трусова и Макар Игнатов приняли помощь Яны Рудковской. Фото: соцсети Саши Трусовой

Отметим, что одежда для свадьбы обошлась паре примерно в 6 миллионов рублей, плюс кольца и другие «стильные» расходы – еще один миллион. Еще им пришлось заплатить за аренду усадьбы и музыкального оборудования.

Тамадой на торжестве был Влад Сапунов, а музыкой заведовал модный ди-джей Никита Меньшов. Их услуги обошлись примерно в 1 миллион рублей. Немалых денег стоили торт, декор, банкет, а также фото и видео съемка. Свадьба Трусовой стоит около 20 миллионов рублей.

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