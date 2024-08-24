Трусова и Игнатов потратили на свадьбу около 20 миллионов рублей

Лето 2024 года стало одним из самых плодотворных на свадьбы. Несколько пар решили оформить свои отношения. В семье Наташи Королевой настал праздник. Ее сын Архип Глушко сочетался узами брака со своей возлюбленной-стриптизершей Мелиссой. Они устроили торжество в Санкт-Петербурге. Примечательно, что пара потратила всего 500 тысяч рублей на банкет. Примерно столько же стоило платье невесты.

В третий раз женился Гарик Харламов. Он взял в жены актрису Катерину Ковальчук. Ради избранницы юморист раскошелился на праздник. Он потратил на свадьбу около пяти миллионов рублей, пишет KP.RU.