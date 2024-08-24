Трусова и Игнатов потратили на свадьбу около 20 миллионов рублей

Лето 2024 года стало одним из самых плодотворных на свадьбы. Несколько пар решили оформить свои отношения. В семье Наташи Королевой настал праздник. Ее сын Архип Глушко сочетался
В третий раз
Также решились на важный шаг Саша Трусова и Макар Игнатов. К организации свадьбы приложила руку
Саша Трусова и Макар Игнатов приняли помощь
Отметим, что одежда для свадьбы обошлась паре примерно в 6 миллионов рублей, плюс кольца и другие «стильные» расходы – еще один миллион. Еще им пришлось заплатить за аренду усадьбы и музыкального оборудования.
Тамадой на торжестве был Влад Сапунов, а музыкой заведовал модный ди-джей Никита Меньшов. Их услуги обошлись примерно в 1 миллион рублей. Немалых денег стоили торт, декор, банкет, а также фото и видео съемка. Свадьба Трусовой стоит около 20 миллионов рублей.
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