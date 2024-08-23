Знакомая Зельдина Морозова — о его скромной жизни: «У него была одна комнатка»

В эти дни отмечается 85-летие ВДНХа. В связи с этим сотрудники уникального пространства вспоминают о фильме «Свинарка и пастух», съемки которого проходили на площадке этого выставочного комплекса.

Одну из главных ролей в картине сыграл актер Владимир Зельдин . Сотрудники ВДНХ вспомнили о том, как скромно жил именитый актер. У Владимира Зельдина в Москве была небольшая квартирка площадью всего 28 квадратных метров, без современного ремонта и новых пластиковых окон.

«У него была одна комнатка — там жена спала , а сам он устраивался в проходной на диванчике», — рассказала председатель профсоюзной организации ВДНХ Валентина Морозова.

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Валентина Морозова добавила, что она и ее коллеги всячески опекали и поддерживали Владимира Зельдина. Она поделилась, что на 90-летие они подарили Зельдину конверт, в котором было 90 тысяч рублей, а на следующий год — конверт, где было уже на тысячу рублей больше.

По словам Валентины Морозовой, Владимир Зельдин таким подаркам очень радовался.

По материалам программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия -1»