Знакомая Зельдина Морозова — о его скромной жизни: «У него была одна комнатка»
Владимир Зельдин. Фото: Global Look Press
Владимир Зельдин умер в 2016-м году, актеру был 101 год.
В эти дни отмечается 85-летие ВДНХа. В связи с этим сотрудники уникального пространства вспоминают о фильме «Свинарка и пастух», съемки которого проходили на площадке этого выставочного комплекса.
Одну из главных ролей в картине сыграл актер Владимир Зельдин. Сотрудники ВДНХ вспомнили о том, как скромно жил именитый актер. У Владимира Зельдина в Москве была небольшая квартирка площадью всего 28 квадратных метров, без современного ремонта и новых пластиковых окон.
«У него была одна комнатка — там жена спала, а сам он устраивался в проходной на диванчике», — рассказала председатель профсоюзной организации ВДНХ Валентина Морозова.
Валентина Морозова добавила, что она и ее коллеги всячески опекали и поддерживали Владимира Зельдина. Она поделилась, что на 90-летие они подарили Зельдину конверт, в котором было 90 тысяч рублей, а на следующий год — конверт, где было уже на тысячу рублей больше.
По словам Валентины Морозовой, Владимир Зельдин таким подаркам очень радовался.
По материалам программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия -1»