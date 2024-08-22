Актер Владимир Стеклов перенес операцию по удалению злокачественной опухоли

Владимир Стеклов много лет снимается в кино. Его многие знают по таким сериалам, как « Кадетство », «Нулевой пациент».

Оказалось, что в 2023 году у него обнаружили болезнь. Уже шесть месяцев он борется с меланомой. А 22 августа стало известно, что артист перенес операцию. Врачи удалили злокачественную опухоль с кожи головы. В онкологическом центре Владимир Стеклов провел несколько дней. К этому дню его уже выписали из клиники.

Рану ему закрыли пересаженным лоскутом кожи. У 76-летнего народного артиста новообразования постепенно появлялись на голове, шее и спине, но физически не беспокоили. Пока была удалена только одна из них.

Теперь Владимир Стеклов будет наблюдаться у онколога. Он сообщил, что хорошо себя чувствует и намерен дальше продолжать работать. Актер в сентябре планирует вернуться на сцену.

По материалам Телеграм-канал Mash