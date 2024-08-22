Брухунова ответила на оскорбление: «Ничего плохого в слове «колхоз» я не вижу, а быть невежей — это проблема»
Татьяна Брухунова. Фото: соцсети Татьяны Брухуновой
35-летняя Татьяна Брухунова ведет борьбу с хейтерами, критикующими ее стиль.
Татьяна Брухунова уже давно состоит в браке с Евгением Петросяном. У пары растут дети: сын Ваган и дочка Матильда. Супруги много путешествуют. Этим летом они отдыхают в Сочи вместе с наследниками. Каждый день избранница юмориста Евгения ПетросянаТатьяна Брухунова демонстрирует новые образы. Она часто показывает дорогие сумки и брендовую обувь. Однако порой подписчики критикуют стиль молодой жены Евгения Петросяна. И на днях она похвасталась летними аутфитами. Звезда примеряла платья в цветочек, костюмы с балетками.
«Какой же колхоз!» — высмеяла ее тезка с ником lemon_freshhhh.