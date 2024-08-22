Брухунова ответила на оскорбление: «Ничего плохого в слове «колхоз» я не вижу, а быть невежей — это проблема»

Татьяна Брухунова. Фото: соцсети Татьяны Брухуновой

35-летняя Татьяна Брухунова ведет борьбу с хейтерами, критикующими ее стиль.

Татьяна Брухунова уже давно состоит в браке с Евгением Петросяном. У пары растут дети: сын Ваган и дочка Матильда. Супруги много путешествуют. Этим летом они отдыхают в Сочи вместе с наследниками. Каждый день избранница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова демонстрирует новые образы. Она часто показывает дорогие сумки и брендовую обувь. Однако порой подписчики критикуют стиль молодой жены Евгения Петросяна. И на днях она похвасталась летними аутфитами. Звезда примеряла платья в цветочек, костюмы с балетками.

«Какой же колхоз!» — высмеяла ее тезка с ником lemon_freshhhh.

«Уважаемая, Татьяна. Ничего дурного в слове «колхоз» я не вижу, а вот Вам сочувствую — быть фамильярной невежей — это проблема. Но вы, очевидно, не в курсе», — ответила хейтеру Татьяна Брухунова.

На этом она не стала останавливаться. Жена артиста решила проучить свою тезку. Она выставила фото девушки в своей соцсети, где та красуется в пушистой жилетке и водолазке.

«Давно здесь не было отличившихся в комментариях. Думаю, Татьяна достойна нашего внимания. Вот автор комментария и ее не колхозный жилет!» — написала звезда.

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Брухунова поставила на место хейтера. Фото: соцсети Татьяны Брухуновой

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