Брухунова ответила на оскорбление: «Ничего плохого в слове «колхоз» я не вижу, а быть невежей — это проблема»

Татьяна Брухунова уже давно состоит в браке с Евгением Петросяном . У пары растут дети: сын Ваган и дочка Матильда. Супруги много путешествуют. Этим летом они отдыхают в Сочи вместе с наследниками. Каждый день избранница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова демонстрирует новые образы. Она часто показывает дорогие сумки и брендовую обувь. Однако порой подписчики критикуют стиль молодой жены Евгения Петросяна . И на днях она похвасталась летними аутфитами. Звезда примеряла платья в цветочек, костюмы с балетками.

«Какой же колхоз!» — высмеяла ее тезка с ником lemon_freshhhh.