Стриженова сводила своего шестилетнего внука на рыбалку: «Сам поймал форель — восторг и море эмоций»

Екатерина Стриженова уже много лет работает на телевидении. Она продолжает вести такие передачи, как «Доброе утро» и «Время покажет». Вместе с мужем Александром артистка воспитала дочек Анастасию и Александру. Старшая наследница телеведущей состоит в браке с Петром Грищенко. Они воспитывают троих детей. Их старшему сыну Петру уже шесть лет, а двойняшкам Александру и Георгию скоро исполнится по году. Так как пара живет в США, Стриженовы не часто видят внуков.

Недавно Екатерина показала трогательные кадры с двойняшками. А накануне она решила пойти на рыбалку с Петром. И мальчику удалось поймать рыбу. Телеведущая выложила кадры, на которых красуется с внуком и его добычей.