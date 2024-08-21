Стриженова сводила своего шестилетнего внука на рыбалку: «Сам поймал форель — восторг и море эмоций»

Екатерина Стриженова. Фото: Global Look Press

Телеведущая поделилась редким кадром со своим старшим внуком.

Екатерина Стриженова уже много лет работает на телевидении. Она продолжает вести такие передачи, как «Доброе утро» и «Время покажет». Вместе с мужем Александром артистка воспитала дочек Анастасию и Александру. Старшая наследница телеведущей состоит в браке с Петром Грищенко. Они воспитывают троих детей. Их старшему сыну Петру уже шесть лет, а двойняшкам Александру и Георгию скоро исполнится по году. Так как пара живет в США, Стриженовы не часто видят внуков.

Недавно Екатерина показала трогательные кадры с двойняшками. А накануне она решила пойти на рыбалку с Петром. И мальчику удалось поймать рыбу. Телеведущая выложила кадры, на которых красуется с внуком и его добычей.

«Петя Петрович сам поймал форель — восторг и море эмоций! Сразу посыпались вопросы «Почему рыба такая скользкая?» и «Откуда знает куда ей плыть, если я сама говорила, что у рыбки короткая память?» — поделилась Стриженова.

Поклонники восхитились тем, как вырос мальчик. Многие отметили, что у него пухлые щечки и густая шевелюра. Фанаты считают, что он копия своего дедушки.

«Раньше стоял вместе с дедушкой, а тут сам держал удочку впервые и тащил (на последнем этапе помогли поднять, очень большая)», — похвасталась телеведущая.

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