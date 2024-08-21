Стриженова сводила своего шестилетнего внука на рыбалку: «Сам поймал форель — восторг и море эмоций»

Недавно Екатерина показала трогательные кадры с двойняшками. А накануне она решила пойти на рыбалку с Петром. И мальчику удалось поймать рыбу. Телеведущая выложила кадры, на которых красуется с внуком и его добычей.
«Петя Петрович сам поймал форель — восторг и море эмоций! Сразу посыпались вопросы «Почему рыба такая скользкая?» и «Откуда знает куда ей плыть, если я сама говорила, что у рыбки короткая память?» — поделилась Стриженова.
Поклонники восхитились тем, как вырос мальчик. Многие отметили, что у него пухлые щечки и густая шевелюра. Фанаты считают, что он копия своего дедушки.
«Раньше стоял вместе с дедушкой, а тут сам держал удочку впервые и тащил (на последнем этапе помогли поднять, очень большая)», — похвасталась телеведущая.
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