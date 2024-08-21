Евгений Петросян засняла своего четырехлетнего сына в дельфинарии: «Укрощал белуху»

Сыну звезды Вагану уже исполнилось четыре года. Он часто посещает театр с родителями. Также у супругов растет
Примечательно, что обычно Брухунова делится кадрами с малышами. Но 21 августа сам Петросян решил поделиться новостями.
На этот раз он сводил наследника в дельфинарий. Для мальчика подобрали костюм. Он смог поплавать в бассейне с Белухой. Артист заснял счастливого Вагана.
«Мой любимый сын укрощал белуху. Она, действительно, белая. Зовут ее Глаша. Весит 2 тонны. Красавица-малышка. Плывет быстро и надо отдать должное Вагану, который лихо держался верхом. Чудесный сочинский дельфинарий. Рекомендуем!» — поделился юморист.
Поклонники восхитились тем, как вырос мальчик. Многие отметили, что он стал еще больше похож на папу. Другие похвалили артиста, который много времени уделяет наследнику.
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