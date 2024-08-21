Евгений Петросян засняла своего четырехлетнего сына в дельфинарии: «Укрощал белуху»

Евгений Петросян уже давно выступает на сцене. Он привык много работать, но этим летом артист устроил семейный отпуск. Юморист отправился в Сочи с женой Татьяной Брухуновой и детьми.

Сыну звезды Вагану уже исполнилось четыре года. Он часто посещает театр с родителями. Также у супругов растет дочка Матильда , которой в октябре исполнится годик.

Примечательно, что обычно Брухунова делится кадрами с малышами. Но 21 августа сам Петросян решил поделиться новостями.

На этот раз он сводил наследника в дельфинарий. Для мальчика подобрали костюм. Он смог поплавать в бассейне с Белухой. Артист заснял счастливого Вагана.