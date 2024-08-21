Евгений Петросян заснял своего четырехлетнего сына в дельфинарии: «Укрощал белуху»

Евгений Петросян. Фото: Global Look Press

Евгений Петросян сводил Вагана в дельфинарий в Сочи.

Евгений Петросян уже давно выступает на сцене. Он привык много работать, но этим летом артист устроил семейный отпуск. Юморист отправился в Сочи с женой Татьяной Брухуновой и детьми.

Сыну звезды Вагану уже исполнилось четыре года. Он часто посещает театр с родителями. Также у супругов растет дочка Матильда, которой в октябре исполнится годик.

Примечательно, что обычно Брухунова делится кадрами с малышами. Но 21 августа сам Петросян решил поделиться новостями.

На этот раз он сводил наследника в дельфинарий. Для мальчика подобрали костюм. Он смог поплавать в бассейне с Белухой. Артист заснял счастливого Вагана.

Ваган Петросян. Фото: соцсети Евгения Петросяна

«Мой любимый сын укрощал белуху. Она, действительно, белая. Зовут ее Глаша. Весит 2 тонны. Красавица-малышка. Плывет быстро и надо отдать должное Вагану, который лихо держался верхом. Чудесный сочинский дельфинарий. Рекомендуем!» — поделился юморист.

Поклонники восхитились тем, как вырос мальчик. Многие отметили, что он стал еще больше похож на папу. Другие похвалили артиста, который много времени уделяет наследнику.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Ваган Петросян. Фото: соцсети Евгения Петросяна

Читайте также:

Читайте также