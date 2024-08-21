Актриса Натали Де Канн упала с лестницы в своем частном доме

Натали Де Канн, которая также известна как Наталья Титаева, много лет снимается в кино. В свои 70 лет она не перестает работать. Но у советской артистки есть проблемы со здоровьем. Журналисты выяснили, что ей стало плохо 19 августа. У нее закружилась голова, поэтому Натали упала с лестницы в своем частном доме. Она оступилась на ступеньке и не смогла устоять. В результате звезда ударилась головой. Однако она смогла сама себе вызвать скорую.
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