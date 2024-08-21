Актриса Натали Де Канн упала с лестницы в своем частном доме

Натали Де Канн, которая также известна как Наталья Титаева, много лет снимается в кино. В свои 70 лет она не перестает работать. Но у советской артистки есть проблемы со здоровьем. Журналисты выяснили, что ей стало плохо 19 августа. У нее закружилась голова, поэтому Натали упала с лестницы в своем частном доме. Она оступилась на ступеньке и не смогла устоять. В результате звезда ударилась головой. Однако она смогла сама себе вызвать скорую.

По данным « МК », врачи диагностировали ссадину на голове у Де Канн. После этого она отправилась в травмпункт, где ей назначили лечение, в том числе и от высокого давления. От госпитализации артистка отказалась. Натали рассказала, что у нее есть помощница, но она вышла ненадолго их дома. Также актрису часто навещают ее внуки, которых у нее трое.