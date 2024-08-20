Лиза Моряк высказалась о слухах про ссору с Никитой Кологривым: «Мы прекрасно работали»

Одной из главных премьер осень будет третий сезон сериала «Жизнь по вызову». В нем главную роль исполняет Павел Прилучный. Также снова зрители увидят Лизу Моряк. Она не только снимается в проекте, но и является женой режиссера Сарика Андреасяна . Примечательно, что новые серии выйдут 1 сентября. Оказалось, что новом сезоне не будет Никиты Кологривого . Ходят слухи, что он поругался с Сариком, а также с его женой. Но в новом интервью Лиза рассказала, почему актер не принял участие в съемках.

«Про нашу ссору — это дезинформация. Мы прекрасно работали на двух сезонах проекта. И в конце второго, героя Никиты убивают. Поэтому в третьем сезоне он и не появляется. Никита — прекрасный артист, я и мой муж с ним дружим. И в будущем у нас планируются еще совместные работы», — высказалась она, пишет «СтарХит».

Напомним, что Кологривый ранее признался, что лишился работы в нескольких проектах после того, как устроил дебош в клубе в своем родном городе. Ему пришлось 10 дней провести под арестом. Также он дал нашумевшие интервью, в которых раскритиковал многих легендарных артистов, а также своих более молодых коллег.