Лиза Моряк высказалась о слухах про ссору с Никитой Кологривым: «Мы прекрасно работали»

Одной из главных премьер осень будет третий сезон сериала «Жизнь по вызову». В нем главную роль исполняет Павел Прилучный. Также снова зрители увидят Лизу Моряк. Она не только снимается в проекте, но и является женой режиссера
«Про нашу ссору — это дезинформация. Мы прекрасно работали на двух сезонах проекта. И в конце второго, героя Никиты убивают. Поэтому в третьем сезоне он и не появляется. Никита — прекрасный артист, я и мой муж с ним дружим. И в будущем у нас планируются еще совместные работы», — высказалась она, пишет «СтарХит».
Напомним, что Кологривый ранее признался, что
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Читайте также: