Где сейчас живет Алексей Чумаков?

Алексей Чумаков не скрывает, что хорошо зарабатывает. Он регулярно выступает на сцене. Артист славится тем, что легко может спеть любую песню вживую. Он отмечает, что его непростой характер терпит супруга Юлия Ковальчук . Они вместе уже почти 20 лет. После рождения дочки Амелии в 2017 году пара решила купить виллу в Испании. Теперь они туда регулярно ездят. В Подмосковье супруги построили дом с бассейном, где все сделали для своего удобства.

В этом году Чумаков и Ковальчук снова провели время в Испании. Певец взял с собой тещу. Там пара устроила праздник для дочки Алисии , которой исполнился годик. Супруги обычно много работают, поэтому во время отпуска наслаждаются друг другом. Артист делится умилительными фото в соцсетях. Однако скоро они вернутся в Москву. Юлия сообщила, что набралась сил перед новым сезоном.