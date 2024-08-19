Дмитрий Тарасов снимает таунхаус для своей семьи за 300 тысяч рублей

Дмитрий Тарасов уже много лет строит карьеру футболиста. Но за последние несколько лет он сменил несколько клубов. Спортсмен счастлив в браке с моделью Анастасию Костенко. Они сыграли свадьбу спустя год после того, как Дмитрий развелся с Ольгой Бузовой . Избранница ему подарила дочерей Милану и Еву, а также сыновей Алексея и Ярослава. Содержать такую большую семью сложно, но футболист справляется. Недавно они продали особняк и начали строить новый дом. Пока супруги снимают себе жилье.

На этот раз Тарасов появился в шоу YouTube-канале «proПуск». Там он рассказал, что только на такси тратит 30 тысяч в месяц, а на продукты уходит около 200 тысяч рублей. На коммунальные услуги уходит 12 тысяч в месяц, заверил спортсмен.

«Аренда дома, куда мы переехали – 300 тысяч. Это Таунхаус», – сказал он. «На жене все машины. На мне ничего нет, я бомж», – добавил Дмитрий.

В итоге сумма всех расходов за месяц составила 2204000 рублей. Такой результат удивил футболиста. По его словам, жить нужно эмоциями, впечатлениями, поэтому спортсмен позволяет жене покупать все, что ей хочется.

«А сколько я тогда зарабатываю?» – посмеялся он.