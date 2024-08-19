Дмитрий Тарасов снимает таунхаус для своей семьи за 300 тысяч рублей

На этот раз Тарасов появился в шоу YouTube-канале «proПуск». Там он рассказал, что только на такси тратит 30 тысяч в месяц, а на продукты уходит около 200 тысяч рублей. На коммунальные услуги уходит 12 тысяч в месяц, заверил спортсмен.
«Аренда дома, куда мы переехали – 300 тысяч. Это Таунхаус», – сказал он.
«На жене все машины. На мне ничего нет, я бомж», – добавил Дмитрий.
В итоге сумма всех расходов за месяц составила 2204000 рублей. Такой результат удивил футболиста. По его словам, жить нужно эмоциями, впечатлениями, поэтому спортсмен позволяет жене покупать все, что ей хочется.
«А сколько я тогда зарабатываю?» – посмеялся он.
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