Сколько детей у Глеба Жемчугова?

Глеб Жемчугов многим знаком по шоу «Дом-2». Он несколько раз участвовал в проекте. Однако построить любовь ему было сложно. У Глеба есть алкогольная зависимость. Из-за этого у него то и дело происходили драки на съемках. В 2013 году он поехал на заработки в Китай, где в клубе познакомился с Ольгой Ветер . Вскоре она забеременела, но эта новость шокировала шоумена. Он стал регулярно пить. Но потом Жемчугову пришлось ехать на родину за возлюбленной. Они сыграли свадьбу, а потом родился их первенец — сын Михаил.

Но пагубную привычку он не бросил, а также изменял, поэтому пара в 2017 году развелась. На шоу «Дом-2» Жемчугов встретил Анастасию Роинашвили . Они ушли из проекта почти одновременно и хотели сыграть свадьбу, но потом все сорвалось. За периметром шоумен стал выпивать. Однако потом он взял себя в руки, полежал в рехабе. И Анастасия смогла дать ему второй шанс. В 2022 году влюбленные сыграли свадьбу. А летом 2024 года стало известно, что они ждут ребенка. Предварительно — пара ждет дочку.