Что случилось с Глебом Жемчуговым?

Глеб Жемчугов на шоу «Дом-2» приходил несколько раз. Ему даже дали прозвище Клубничка. У него было много романов, но уже на проекте он не мог скрыть, что имеет проблемы с зависимостью. Шоумен выпивал и устраивал дебош. Его поместила в рехаб мама. Он из-за срыва тогда потерял работу редактора специальных программ в проекте «На самом деле». Не смог Глеб потом и надолго оставаться ведущим «Дома-2».

Из-за зависимости он чуть не потерял свою возлюбленную 21-летнюю Анастасию Роинашвили. Однако она дала ему второй шанс. Влюбленные сыграли свадьбу в 2022 году. Теперь Жемчугов ведет свадьбы и открытия разных заведений, включая бары. Он живет в Крыму. Недавно пара сообщила, что у них будет ребенок. А от бывшей жены Ольги Ветер у него есть сын Михаил , которому уже девять лет.